Napoli, è stori4! Arriva il quarto Scudetto: Di Lorenzo batte Acerbi nel testa a testa degli ex Reggina | CLASSIFICA

Due scudetti in 4 anni tra il 1986 e il 1990. Due scudetti in 3 anni tra il 2022 e il 2025. Saranno anche passati due millenni in mezzo, 33 anni fra il 2° e il 3°, 4 papi e 1 Maradona, ma la storia si ripete. Napoli torna a gioire a distanza ravvicinata. La notte di venerdì 23 maggio sarà ricordata come quella del 4° Scudetto della storia del Napoli che diventa la città del Sud con più Scudetti staccando Roma (3). Città in trepidante attesa già da una settimana, dal pareggio di Parma e il contemporaneo pareggio dell’Inter contro la Lazio che ha permesso ai partenopei di restare almeno un punto avanti.

È lo Scudetto assegnato il venerdì sera, con due gare in contemporanea: cuore al “Maradona” per Napoli-Cagliari, orecchie al “Senigallia” per Como-Inter. Lo Scudetto dei ‘secondi’ in panchina: dopo che Conte e Inzaghi si sono dati battaglia tutto l’anno, ironia della sorte, la gara decisiva l’hanno dovuta guardare entrambi dalla tribuna ‘telecomandando’ Christian Stellini il primo e Massimiliano Farris il secondo.

È lo Scudetto del duello a distanza fra Acerbi e Di Lorenzo, due grandi ex della Reggina, sbocciati a Reggio Calabria e arrivati ai vertici del calcio mondiale con Nazionale e club, entrambi già Campioni d’Italia e Campioni d’Europa con la Nazionale. E se Di Lorenzo questa sera aggiunge un 2 alla voce “Scudetti vinti“, Acerbi spera di aggiungere un 2 alla voce “Campione d’Europa“, seppur questa volta con la Champions League di mezzo (il 31 maggio).

È lo Scudetto di chi lo ha vinto. Antonio Conte, ‘snobbato’ da Juventus e Milan in estate, voglioso di ritornare in panchina e in Serie A, affamato di titoli e con voglia di rivalsa: mentalità vincente, carattere, anche qualche frecciatina a distanza con De Laurentiis. Vince e lascia? Forse. Intanto vince, ancora da protagonista: 3 Scudetti con la Juventus (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014), 1 con l’Inter (2020-2021), 1 con il Napoli (2024-2025), ai quali aggiungere una Premier League. Il tecnico salentino diventa il 3° allenatore più vincente della Serie A dietro ad Allegri (6 Scudetti) e Trapattoni (7), il primo a vincere il titolo con 3 squadre diverse.

Uno Scudetto che parla inglese, con gli ‘scarti’ della Premier League, Lukaku (in rete, con una sgroppata prepotente versione Hulk), Gilmour, Billing, con una sfumatura scozzese: quella impressa dalla sforbiciata di Scott McTominay, 12 gol in stagione, l’ultimo pesantissimo nella vittoria di questa sera sul Cagliari (l’8ª volta che sblocca uno 0-0 in stagione).

È lo Scudetto anche di chi lo ha perso. Se il Napoli è stato primo, praticamente, fin dalle prime giornate, favorito anche dall’assenza di impegni europei, l’Inter ha giocato una stagione parallela a dir poco strepitosa tenendo vivo il sogno Triplete fino a qualche settimana fa. I nerazzurri sono arrivati a pochi minuti dal sorpasso la scorsa giornata, hanno battuto il Como questa sera con i gol di De Vrij e Correa. Ma non è bastato. Un singolo punto separa Inter e Napoli, quanto basta per fare festa in Piazza del Plebiscito e piangere in Piazza Duomo.

Inzaghi ha poco da rimproverarsi: arrivare a 1 punto dallo Scudetto e in finale di Champions League, è roba per pochi e restituisce una più corretta valutazione di un allenatore e una squadra ormai nell’élite del calcio mondiale. Fra due domeniche la possibilità di cancellare il ricordo di questa sera barattando il tetto d’Italia con quello d’Europa.

Tra Quartieri Spagnoli, Vomero, Piazza del Plebiscito, Fuorigrotta, Scampia, Secondigliano, Posillipo, Sanità e tutto il resto di Napoli c’è chi il ricordo di questa sera non la dimenticherà mai. Via alla festa, tutta la notte, tutto il weekend, per settimane e chissà per quanto. Napoli è Campione d’Italia!

Classifica Serie A

Napoli 82* Inter 81* Atalanta 74 Juventus 67 Roma 66 Lazio 65 Fiorentina 62 Bologna 62 Milan 60 Como 49* Torino 44 Udinese 44 Genoa 40 Cagliari 36* Verona 34 Parma 33 Lecce 31 Empoli 31 Venezia 29 Monza 18 R

* Una partita in più

Risultati 38ª Giornata Serie A

Venerdì 23 maggio

Ore 20:45

Como-Inter 0-2

Napoli-Cagliari 2-0

Sabato 24 maggio

Ore 18:00

Bologna-Genoa

Ore 20:45

Milan-Monza

Domenica 25 maggio

Ore 15:00

Atalanta-Parma

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

