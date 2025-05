Napoli, è festa 4 ever! Fuochi d’artificio, lacrime e caroselli: è la notte dello Scudetto | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Due Scudetti in tre anni, con in mezzo una stagione infernale che ha reso il ricordo del trionfo di Spalletti ancora più importante e quello di Antonio Conte ancora più dolce. Napoli ritorna Campione d’Italia e lo fa vincendo il suo quarto Scudetto: nessuna città del Sud come quella partenopea, staccata Roma ferma a quota 3. Città in trepidante attesa da una settimana, da quando l’Inter si è fermata sul 2-2 contro la Lazio e il pareggio degli azzurri a Parma ha assunto tutt’altro sapore. Un punto per restare avanti, quanto è bastato per vincere lo Scudetto battendo il Cagliari e in virtù del contemporaneo successo dell’Inter sul Como, reso vano proprio da quel piccolo punticino.

E al triplice fischio è scoppiata la festa: in campo e sugli spalti al Maradona; a Piazza del Plebiscito stracolma di gente e colorata dai fumogeni; per le strade di tutti i quartieri di Napoli colorate di azzurro. I fuochi d’artificio sul golfo a rendere tutto più scenografico. Quando finirà la festa? Non lo sappiamo. Ma è una notta che non andrà mai via dal cuore di tutti i tifosi azzurri.