Incubo Messina, retrocessione in Serie D. Tifosi imbufaliti: “fallimento totale, la responsabilità è di Sciotto”

Delusione per l’Acr Messina dopo la retrocessione in Serie D, decretata dalla sconfitta a Foggia per 1-0. Ormai da anni, la squadra dello Stretto, non riusciva ad uscire dai bassifondi della classifica con la salvezza che arrivava sul filo di lana, questa volta il miracolo non è riuscito. Ai microfoni di StrettoWeb, alcuni tifosi non le mandano a dire: “la verità è che siamo stati abbandonati da tutti e l’unico responsabile del fallimento totale è Pietro Sciotto. Si dovrebbe vergognare, ci ha portato lui in questa situazione ridicola, è una sconfitta annunciata. Vergogna”. “AAD Invest? Speriamo che la magistratura faccia piena luce su quanto successo, è evidente che qualcosa non va. E’ incredibile quanto successo, noi tifosi meritiamo rispetto”, evidenziano.

“Niente da dire ai calciatori, i quali, in una situazione complessa, stavano riuscendo a fare l’impossibile. Peditto? Lasciamo perdere, meglio non dire nulla. Serie D? Non penso faremo nemmeno la quarta serie. Il calcio a Messina è morto e sepolto”, concludono i tifosi.