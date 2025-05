ACR Messina, l’imprenditore Peditto allo scoperto. Incredibili rivelazioni: “da AAD una specie di ricatto…”

StrettoWeb

L’imprenditore siciliano Giuseppe Peditto esce allo scoperto in merito al suo interesse per acquistare le quote dell’ACR Messina dopo questi mesi tormentati. Qualche settimana fa il suo nome era uscito fuori, in seguito all’incontro con il sindaco Basile. Il nodo, però, resta sempre la proprietà, ovvero AAD Invest, su cui Peditto non le ha mandate a dire, parlando di “ricatto” in risposta alla sua richiesta di documentazione contabile. “Prima di tutto – comincia la nota stampa inviata agli organi di informazione – il mio pensiero da tifoso va alla partita di sabato. Sono sicuro che i nostri ragazzi daranno il massimo in campo come hanno fatto finora, onorando in ogni partita la nostra maglia e i nostri colori. Manca solo un atto, quello finale. Noi abbiamo grandi uomini e lo dimostreranno, ancora una volta, anche a Foggia. E nessuno salga su quel carro, a parte i tifosi, perché solo a loro tutti noi dobbiamo dire grazie”.

L’imprenditore: “con il nostro gruppo siamo pronti”

“Per il discorso societario è giunto il momento di fare chiarezza, dopo alcune ricostruzioni giornalistiche, sui punti chiave dell’impegno del mio Gruppo per acquisire l’80% delle quote societarie dell’Acr Messina. Per il rispetto che i tifosi meritano, è giusto informarli su tutto. Con il Gruppo siamo pronti. Adesso aspetto solo che la AAd Invest dimostri veramente di trasformare in concreto le recenti dichiarazioni di voler cedere. Com’è noto, sono stato ricevuto nei giorni scorsi dal sindaco Basile e dall’assessore Finocchiaro ai quali ho esposto il progetto, non solo a parole, ma con riscontri oggettivi. E li ringrazio per avermi ricevuto. Poi ho inoltrato una Pec all’Acr Messina, chiedendo una documentazione contabile che ogni acquirente ha il diritto di avere. Ma ricevendo come risposta, non si capisce da parte di chi, non ciò che abbiamo chiesto, ma una specie di ricatto anche offensivo e lesivo di ogni genere di rapporto imprenditoriale tra soggetti interessati a una vendita e acquisizione”.

“Voglio rassicurare l’attuale proprietà. Tutto ciò che vorranno verificare, documenti alla mano, sarà fornito anche davanti al sindaco Basile ed alle Istituzioni. Invito la proprietà attuale ad incontrarci anche negli uffici comunali alla presenza delle Istituzioni cittadine quali organi di garanzia. Avremo il piacere di fare visionare tutto, dal bonifico pronto per versare gli stipendi a calciatori, staff tecnico, ds e collaboratori, alla predisposizione della fidejussione per euro 700mila propedeutica all’iscrizione al prossimo campionato. Oltre ovviamente i riscontri dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali”.

Peditto garantisce: “ci siamo sia in C che in D”

“Noi ci siamo, sia in C che malauguratamente in D. Nella stessa occasione mi aspetto che un esponente dell’Acr, legittimato a vendere, si presenti con la documentazione richiesta dal sottoscritto, al fine unico di formalizzare il passaggio e dare una nuova società alla squadra e alla tifoseria messinese. Sempre e solo per la maglia e i nostri colori. Forza Messina”.