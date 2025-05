Foggia-Messina, è ufficiale: maxi schermo al “Franco Scoglio”. Come prenotare l’ingresso e quanto si paga

StrettoWeb

Dopo l’importante partecipazione registrata sabato scorso allo stadio “Franco Scoglio”, con migliaia di tifosi accorsi a sostenere l’ACR Messina, l’Amministrazione comunale – su impulso del Sindaco Federico Basile – ha deciso di replicare l’iniziativa, promuovendo la visione collettiva del match di ritorno dei play-out contro il Foggia, in programma sabato 18 maggio. In seguito all’esito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in Prefettura per l’esame dei profili di sicurezza connessi all’evento, e grazie alla sinergia con le forze dell’ordine e gli enti preposti, è stato autorizzato l’allestimento di un maxischermo direttamente sul manto erboso dello stadio.

A partire da domani, martedì 13 maggio, alle ore 10.00 e fino a venerdì 16 maggio alle ore 20.00, sarà possibile prenotare il proprio ingresso attraverso il portale Postoriservato.it, al costo simbolico di 2 euro. La somma non ha finalità di lucro, ma rappresenta uno strumento utile per regolare l’accesso e tracciare le presenze in modo ordinato e sicuro, nel rispetto delle disposizioni del tavolo tecnico. L’accesso sarà consentito fino a un massimo di 10.000 spettatori, nel rispetto delle normative vigenti. Le modalità dettagliate di ingresso e le informazioni logistiche saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune.

“Un’occasione per continuare a far sentire tutto il calore della tifoseria anche a distanza – dichiara l’Assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro – e per ribadire che questa squadra è parte integrante della nostra comunità”.

