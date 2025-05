Foggia-ACR Messina con maxischermo al “Franco Scoglio”, il Comune chiede la prenotazione gratuita

StrettoWeb

“In vista dell’evento calcistico in programma, sabato 17 maggio, alle ore 15, allo Stadio “Franco Scoglio” per la visione collettiva della gara di ritorno dei play-out tra Foggia e ACR Messina, l’Amministrazione comunale ha formalmente richiesto alla società Postoriservato.it – incaricata della gestione dei titoli di ingresso – di offrire gratuitamente il servizio di prenotazione online. La richiesta nasce dalla volontà di agevolare ulteriormente i cittadini, eliminando ogni onere aggiuntivo legato alla prenotazione del posto tramite piattaforma web, nel segno della natura simbolica e popolare dell’iniziativa”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del Comune di Messina relativamente all’iniziativa del maxischermo allo stadio “Franco Scoglio” per il match di ritorno dei playout di sabato pomeriggio.

Com’è noto, ad oggi servirebbe un pagamento simbolico di 2 euro per prenotare il posto online, in quanto esiste un limite di massimo 10 mila posti all’interno dell’impianto. Il Comune, però, chiede l’azzeramento di questo supplemento. “L’Amministrazione comunale ringrazia la società per la sensibilità dimostrata nell’accogliere positivamente l’invito, contribuendo così a garantire una partecipazione ancora più semplice e accessibile a tutti i tifosi. Si ricorda che, per ragioni di sicurezza e tracciabilità, resta obbligatoria la registrazione nominativa di ciascun partecipante, come espressamente richiesto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”, si legge ancora.

