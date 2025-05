Maxischermo per ACR Messina-Foggia, la proposta di Oteri: “bus navetta per i tifosi”

StrettoWeb

Un servizio di bus-navetta per i tifosi che il 17 maggio prossimo andranno allo stadio Scoglio per Messina-Foggia. La proposta è del consigliere Cosimo Oteri, capogruppo di Prima l’Italia-Lega, che spiega: “Bene l’iniziativa dell’amministrazione comunale, che ha deciso di replicare la visione collettiva del match di ritorno dei play-out tra ACR Messina e Foggia allestendo un maxischermo sul prato dello stadio Franco Scoglio. Una scelta che valorizza lo spirito di comunità e l’attaccamento della città alla propria squadra”.

Per rendere l’evento ancora più accessibile e ben organizzato, Oteri propone l’attivazione di un servizio di bus-navetta “al costo simbolico di 1-2 euro, destinato a tutti i tifosi che si recheranno allo stadio. Le navette potrebbero partire dai principali parcheggi di interscambio della città, come il terminale del tram ZIR, lo Zaera, il Bordonaro, il Socrate e il San Licandro, facilitando così il raggiungimento dello stadio in maniera ordinata e sostenibile dal punto di vista della mobilità”.

Per il capogruppo di Prima l’Italia-Lega, questa misura avrebbe molteplici benefici, a partire dalla riduzione del traffico e dei disagi nei pressi dello stadio. Inoltre, favorirebbe una maggiore partecipazione popolare, incentiverebbe l’uso di mezzi collettivi nel rispetto dell’ambiente e garantirebbe un afflusso più sicuro e controllato, in linea con le indicazioni del tavolo tecnico per la sicurezza. “Confido che l’amministrazione valuti positivamente questa proposta -conclude Oteri- che va nella direzione di una città più efficiente, solidale e unita nel sostenere i colori biancoscudati. Certo, avremmo preferito delle navette gratuite, ma se non dovesse essere possibile, ci auguriamo almeno dei collegamenti efficienti”.

