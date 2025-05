Catanzaro, il profondo messaggio social di Caserta: “non è stato per niente facile…”

StrettoWeb

E’ il momento dei ringraziamenti, a mente fredda e lucida. Dopo la grande intensità di questa stagione, e dopo qualche giorno di fisiologico “stacco” mentale e fisico, Fabio Caserta torna a parlare alla città di Catanzaro e lo fa attraverso i social. Quello del mister è un messaggio profondo, per tracciare un bilancio di fine stagione. Una stagione più che positiva, con una finale playoff per la Serie A sfiorata e anche con merito, nonostante questa estate l’obiettivo dichiarato fosse la salvezza, specie dopo la semi rivoluzione tecnica in dirigenza e nell’organico.

Così ha scritto il tecnico: “Non è stato per niente facile. Conclusa la stagione sportiva ci tenevo a fare dei ringraziamenti: Alla città di Catanzaro per l’accoglienza ricevuta, ai nostri splendidi tifosi per il loro sostegno continuo e per averci accompagnato in massa in tutte le partite in casa ed in trasferta, alla società tutta, al nostro presidente Floriano Noto e la sua famiglia, e a tutti coloro che lavorano in questa società e che hanno contribuito con impegno e dedizione a rendere questa stagione unica e straordinaria. E per concludere un grazie a tutti i miei calciatori, veri protagonisti di questa stagione meravigliosa. Forza eagles”.