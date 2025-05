Catanzaro, il bilancio di capitan Iemmello: “la stagione più complicata e dispendiosa”

StrettoWeb

Momento di bilanci, saluti, addii o arrivederci. Semplici bilanci, per Pietro Iemmello, che ovviamente non è in discussione e continuerà la sua avventura a Catanzaro. Lui che le ha vissute tutte, da una promozione mancata fino a una centrata, passando per due semifinali playoff in B, afferma senza timori di smentita che questa è stata la stagione più difficile.

Lo fa in un post social in cui ripercorre l’annata trascorsa e ringrazia tutti. “Un’altra stagione è terminata. La più complicata e dispendiosa da quando sono arrivato a Catanzaro. Ripetere ciò che è stato fatto l’anno scorso è stata una vera impresa per i tanti cambiamenti avvenuti. Sono convinto sempre di più che l’unione di intenti fa la forza. Un gruppo di ragazzi perbene che come sempre ha messo al primo posto il rispetto del compagno, ed è per questo che si è creato un gruppo VERO negli anni! Ogni stagione ha una storia a sé , per questo ripetersi è stato bellissimo! Grazie a chi ci ha sempre sostenuto durante l’anno nei momenti soprattutto difficili, perché se non si ama una maglia quando si perde è troppo facile amarla quando si vince! Un abbraccio a tutti!”.