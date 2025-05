ACR Messina-Foggia, il Prefetto vieta la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti

StrettoWeb

“Il Prefetto di Messina Cosima Di Stani ha disposto, in occasione dell’incontro di calcio “A.C.R. MESSINA – CALCIO FOGGIA 1920” in programma il prossimo 10 maggio presso lo Stadio Comunale F. Scoglio, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia. La misura organizzativa, condivisa con il Questore di Messina, nasce dalla determinazione del 29 aprile scorso adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato gli elevati profili di rischio dell’incontro in argomento, valevole per l’andata dei play-out del Campionato Nazionale Serie C Girone C”.

La Prefettura di Messina, in una nota, ufficializza una notizia già nell’aria e solo in attesa di essere annunciata. Sabato pomeriggio alle ore 15, per il match d’andata dei playout allo stadio “Franco Scoglio” tra Messina e Foggia, non ci saranno i tifosi ospiti. A causa degli elevati profili di rischio rilevati riguardo alla sicurezza, è stato disposto il divieto ai supporters foggiani, anzi per la precisione ai residenti a Foggia. Confermata la capienza massima di 6.900 posti disponibili per i tifosi di casa. Superata già quota 4 mila tagliandi staccati.

