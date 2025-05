ACR Messina-Foggia, superata quota 4 mila biglietti: il dato aggiornato sulla prevendita

StrettoWeb

“ACR Messina comunica che, ad oggi, sono stati venduti 4.264 biglietti per la gara di andata dei Play Out contro il Foggia. I tagliandi sono disponibili su postoriservato.it e presso i punti vendita autorizzati”. Nuovo aggiornamento serale e quotidiano, come di consueto, per il Messina, relativamente ai biglietti venduti per il playout contro il Foggia di sabato pomeriggio. Superata quota 4 mila, si avvicina il sold out limitato a 6.900 posti.

