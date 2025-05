Serie C, le voci da Foggia a qualche giorno dal playout col Messina: i calciatori mettono in mora la società

StrettoWeb

Una novità emerge da Foggia a qualche giorno dal playout contro il Messina (sabato 10 l’andata in Sicilia). Il club pugliese – che come i biancoscudati, la Triestina e la Lucchese è stato deferito dalla FIGC per i mancati pagamenti di aprile – rischia di danneggiare ancor di più una situazione già complicata e delicata. Secondo le notizie e i rumors provenienti da Foggia – ad oggi non seguiti da conferme e ufficialità – i calciatori rossoneri avrebbero messo in mora la società per le mancate spettanze di febbraio.

Per evitare altre conseguenze peggiori, a breve la società dovrebbe provvedere a regolarizzare la posizione. Altrimenti la situazione potrebbe peggiorare, tra l’altro proprio in questi giorni in cui la squadra si gioca tanto contro un’altra “disperata”, il Messina.

