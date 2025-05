ACR Messina-Foggia, la bellissima coreografia dei tifosi di casa. E c’è anche un gesto emozionante

StrettoWeb

Grande entusiasmo questo pomeriggio a Messina per il match d’andata dei playout di Serie C tra l’ACR e il Foggia. Incredibile dimostrazione di attaccamento, da parte dei tifosi di casa, nonostante i noti problemi societari e i vergognosi comportamenti della vecchia e nuova proprietà. Sono diverse migliaia i tifosi presenti allo stadio “Franco Scoglio”, per sostenere e supportare la squadra. E solo la squadra, sia chiaro, come dimostra lo striscione esposto qualche ora fa in una Curva ancora vuota.

La Curva però adesso è piena e canta a squarciagola. Al momento dell’ingresso in campo delle due squadre, gli ultrà hanno anche esposto una bellissima coreografia, come si può vedere nel video in basso. Oltre a questo, da evidenziare il bel gesto nei confronti della tifoseria ospite, assente. Nel settore ospiti, infatti, gli ultrà del Messina hanno ricordato i quattro tifosi foggiani morti in un tragico incidente dopo la partita a Potenza di qualche mese fa.

