ACR Messina-Foggia, striscione degli ultrà al “Franco Scoglio” prima dell’andata del playout

“Nella giornate di burrasca ed in quelle senza vento… incessante il nostro attaccamento”. Questo il testo scritto nello striscione esposto dagli ultrà dell’ACR Messina prima del match d’andata dei playout di Serie C contro il Foggia di questo pomeriggio. I tifosi hanno voluto – ancora una volta – esprimere pieno sostegno alla squadra per l’obiettivo degli spareggi conquistato nonostante l’assurda situazione perdurante da mesi. Lo striscione è stato esposto in Curva, in una Curva ancora vuota, a qualche ora dalla sfida, in cui sono presenti diverse migliaia di spettatori.

Ricordiamo che l’andata si gioca oggi in Sicilia e il ritorno tra sette giorni in Puglia, a Foggia. Con due pareggi passano i rossoneri, alla squadra biancoscudata è quindi necessario vincere almeno una delle due gare.

