Sport in Calabria, Scopelliti: “riqualifichiamo impianti e palestre per i giovani” | VIDEO

In occasione dell’esposizione di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, i due trofei vinti a fine 2024 dalla Nazionale Italiana maschile di tennis e da quella femminile, Tino Scopelliti, neo eletto presidente del Coni Calabria, è intervenuto ai microfoni di StrettoWeb per fare il punto della situazione sullo stato e le criticità dello sport in Calabria. Forte dei suoi 50 anni di esperienza nello sport prima come atleta e poi da dirigente, nonchè uno dei fautori della Legge regionale dello Sport, Scopelliti ha dichiarato: “credo che si debba lavorare molto sull’impiantistica sportiva, per lo sport e per le scuole primarie. Non ci sono i finanziamenti che permettono di fare più ore di sport nelle scuole primarie, mi batterò affinchè ci siano in modo di portare gli istruttori“.

Fare promozione “è fondamentale, insieme a un finanziamento cospicuo per l’impiantistica. Tutta la Calabria ha bisogno di palestre nuove e riaprire le palestre chiuse, alcune mai inaugurate e chiuse da decenni“, ha concluso.

