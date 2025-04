Coppa Davis e Billie Jan King Cup, i simboli del tennis azzurro a Reggio Calabria: quando e dove vederle | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Oggi, sabato 19 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, e per tutta la giornata di domenica 20 aprile, dalle 9.00 alle 20.00, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – diretto da Fabrizio Sudano – ospita una delle tappe del Trophy Tour 2025, accogliendo in esposizione la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due trofei vinti dalle nazionali italiane di tennis nel novembre 2024. I trofei saranno esposti presso la Piazza Paolo Orsi – sita all’interno del Museo – dove cittadini, appassionati e visitatori potranno ammirarli gratuitamente.

L’iniziativa rientra nel programma del Trophy Tour 2025, il progetto della Federazione Italiana Tennis e Padel che sta portando in tutta Italia i simboli dei successi sportivi delle rappresentative azzurre, con l’obiettivo di celebrare una stagione storica per il tennis italiano e condividere con il territorio l’orgoglio per i risultati raggiunti.

“Siamo orgogliosi di accogliere al MArRC due simboli così importanti per lo sport italiano e per l’identità collettiva del nostro Paese. La presenza della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup al MArRC non è soltanto un omaggio ai successi delle nostre nazionali, ma anche un’occasione preziosa per ribadire quanto lo sport, come la cultura, possa essere veicolo di valori, emozioni e appartenenza – ha dichiarato Fabrizio Sudano, Direttore del Museo. – Aprire le porte a eventi come il Trophy Tour significa valorizzare il nostro patrimonio attraverso nuovi linguaggi, avvicinare pubblici diversi e contribuire a costruire una comunità più partecipe e consapevole”.

Il Trophy Tour 2025 ha attraversato tre città calabresi – Diamante, Catanzaro e Reggio Calabria – coinvolgendo altrettante province in un percorso simbolico e territoriale. Dopo l’avvio mercoledì 16 aprile a Diamante, le coppe hanno fatto tappa a Catanzaro, dove sono state esposte al Complesso Monumentale del San Giovanni e alla Cittadella Regionale, sede della Regione Calabria.

“Il tennis calabrese sta vivendo una intensa settimana di passione e orgoglio. Abbiamo attraversato tutta la regione per celebrare le nazionali italiane campioni del mondo. Dal Comune di Diamante al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, dalla Cittadella Regionale di Germaneto sede della Regione Calabria fino al gran finale qui al Museo Archeologico Nazionale di Reggio, un’occasione straordinaria per le migliaia di appassionati calabresi di ammirare da vicino i due trofei mondiali vinti dall’Italia a novembre a Malaga” – ha dichiarato Andrea Massimilla, Presidente Comitato regionale FITP Calabria – “Ospitare la Davis Cup e la Billie Jean King Cup e, per di più, farlo in sedi istituzionali e location iconiche come il MArRC è segno evidente del grande interesse e della credibilità crescente che il nostro movimento sta acquisendo su scala nazionale e territoriale, oltre a essere per noi insieme vanto e responsabilità”.

La tappa al Museo – inaugurata ufficialmente oggi con una cerimonia di apertura – segna il ritorno della Coppa Davis a Reggio, dopo la presenza della città anche nell’ambito del tour dello scorso anno, mentre rappresenta la prima occasione in assoluto per la Billie Jean King Cup di essere esposta in Calabria.

Un ritorno che assume un significato speciale: proprio a Reggio, infatti, nel novembre del 2009, l’Italia conquistò quella che all’epoca si chiamava Fed Cup segnando un momento indelebile nella storia del tennis italiano e sancendo un legame profondo tra la Calabria e il tennis femminile internazionale.

Oggi, a distanza di sedici anni, il trofeo torna nella città che ha ospitato l’impresa, in una sede istituzionale d’eccellenza come il MArRC.

La scelta di una location simbolica e culturale come il Museo rafforza il dialogo tra patrimonio, sport e identità territoriale, trasformando il MArRC in uno spazio sempre più aperto, vivo e capace di accogliere eventi che parlano a un pubblico ampio.

L’ingresso e la fruizione delle due coppe in Piazza sono liberi e a titolo gratuito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.