Tino Scopelliti a capo del Coni Calabria: l’augurio del fratello Peppe e la frecciatina ai ‘servi’

StrettoWeb

Consolato ‘Tino’ Scopelliti è stato nominato presidente del Coni Calabria, prenderà il posto di Maurizio Condipodero a fine mandato. Il fratello Peppe Scopelliti, ex sindaco di Reggio Calabria e presidente della Regione Calabria, ha rivolto un sentito messaggio social al fratello augurandogli buon lavoro nell’ambito sportivo, da lui prediletto, e soprattutto per la sua amata terra, la Calabria. Non è mancata una frecciatina ai ‘servi’ che, in passato, nell’attaccare politicamente Peppe Scopelliti, hanno spesso preso di mira i suoi affetti.

“Adesso tocca a te dare un contributo importante per la crescita della nostra terra, nel campo da te prediletto, quello dello sport. – ha scritto Peppe Scopelliti – So molto bene che lo farai, come sempre, con la passione e l’amore di chi non ha mai tratto benefici personali ma si è sempre speso per il prossimo. E’ la tua vittoria, che ti ripaga anche degli insulti di quei “servi” che pur di colpire me non hanno, a volte, risparmiato i miei affetti più cari. Ci siamo sempre detti, anche nei momenti più tristi, che bisogna trovare sempre la forza per restare in piedi e che, dopo ogni notte buia, c’è sempre un SOLE CHE SORGE. Da domani mettiti all’opera e al servizio di questo meraviglioso mondo, lo sport, che in te ha riposto la fiducia. Buon lavoro, FRATELLO MIO!“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.