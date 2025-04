Bagarre alla penultima di Serie C! Messina spera nei Playout e… nel Trapani: Avellino in B | CLASSIFICA

StrettoWeb

Cala il sipario sulla penultima giornata di Serie C e nel girone C arriva il primo grande verdetto: l’Avellino è matematicamente in Serie B. Grazie al successo per 1-2 a Sorrento, i lupi della Campania ottengono la promozione con una giornata d’anticipo. Per il resto dei verdetti servirà l’ultima giornata di campionato. Il Messina, per esempio, ha allungato la propria stagione di almeno una partita battendo 1-2 il Foggia e trascinando i pugliesi nella corsa Playout che coinvolgerà anche la Casertana (vincitrice oggi contro il Crotone): ai siciliani toccherà mantenere 8 punti o meno di distacco rispetto a una delle rivali per garantirsi la postseason.

Speranze di seconda parte di stagione anche per il Trapani che ha vinto a Benevento e ha rimandato ogni discorso Playoff all’ultima giornata, in casa proprio contro la Casertana. Il Foggia affronterà il Picerno già sicuro dei Playoff.

Risultati 37ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 19 Aprile

Ore 18:30

Altamura-Audace Cerignola 1-0

Benevento-Trapani 0-1

Casertana-Crotone 2-0

Foggia-Acr Messina 1-2

Juventus U23-Cavese 3-1

Latina-Potenza 1-0

Monopoli-Giugliano 3-2

Sorrento-Avellino 1-2

Riposavano: Picerno e Catania

Classifica Serie C Girone C

Avellino 72 Audace Cerignola 64 Monopoli 57* Crotone 54* Catania 50 (-1) Benevento 49 Potenza 49 Picerno 47 Juventus U23 44 Giugliano 43 Trapani 41 Cavese 38 Altamura 37 Sorrento 35 Latina 34 Foggia 30 Casertana 29 ACR Messina 22 (-4) Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in più

Programma 38ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 26 aprile

Ore 16:30

ACR Messina-Juventus U23

Audace Cerignola-Latina

Avellino-Altamura

Cavese-Sorrento

Giugliano-Benevento

Picerno-Foggia

Potenza-Catania

Trapani-Casertana

