Serie C: sconfitta per il Crotone a Caserta, i calabresi al 4° posto

Sconfitta per il Crotone contro la Casertana per 2-0 nella 37ª giornata del girone C di Serie C in cui tutte le partite si sono giocate in contemporanea. I calabresi sono al 4° posto in classifica con i playoff assicurati anche se puntavano ad una posizione migliore in vista degli spareggi. I campani, invece, puntano a staccare definitivamente l’Acr Messina per non disputare i playout anche se, alla luce della situazione societaria caotica, non si sa cosa posso succedere in riva allo Stretto.

La partita

Nel primo tempo la Casertana sembra più in palla, motivata. Due occasione a metà della prima frazione con Vano e Collode. I padroni di casa tentano l’affondo ma non si rendono pericolosi. Poca cosa in avanti il Crotone. Tensione a fine primo tempo con un espulso nello staff dei calabresi. Nella ripresa arriva il goal della Casertana, al 66′, con Bianchetti. all’80’ arriva il raddoppio con Egharevba. Squadra di Longo ko. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 37ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 19 Aprile

Ore 18:30

Altamura-Audace Cerignola 1-0

Benevento-Trapani 0-1

Casertana-Crotone 2-0

Foggia-Acr Messina 1-2

Juventus U23-Cavese 3-1

Latina-Potenza 1-0

Monopoli-Giugliano 3-2

Sorrento-Avellino 1-2

Classifica Serie C Girone C

Avellino 72 Audace Cerignola 64 Monopoli 57* Crotone 54* Catania 50 (-1) Benevento 49 Potenza 49 Picerno 47 Juventus U23 44 Giugliano 43 Trapani 41 Cavese 38 Altamura 37 Sorrento 35 Latina 34 Foggia 30 Casertana 29 ACR Messina 22 (-4) Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in più

Programma 38ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 26 aprile

Ore 16:30

ACR Messina-Juventus U23

Audace Cerignola-Latina

Avellino-Altamura

Cavese-Sorrento

Giugliano-Benevento

Picerno-Foggia

Potenza-Catania

Trapani-Casertana

