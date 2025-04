Reggio Calabria, scuole e uffici inagibili. Squillaci: “atto riservato ma non secretato”. E Marcianò: “sindaco bravo a girare la frittata”

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa la commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta da Massimo Ripepi, in cui è stato audito l’avv. Fedora Squillaci, che dirige l’ufficio legale di Palazzo San Giorgio, in merito alla comunicazione del dirigente sull’inagibilità di 24 edifici comunali tra cui scuole ed uffici pubblici. Alla riunione, come succede ormai da varie sedute, non ha partecipato la maggioranza consiliare. Presenti, invece, i consiglieri di minoranza.

Squillaci: “non atti secretati ma riservati”

L’avvocato Fedora Squillaci, incalzato dalle domande del presidente Massimo Ripepi, durante la commissione controllo e garanzia, ha spiegato: ha spiegato: “c’è stato un incontro tra i dirigenti ed il datore di lavoro e si è discusso edificio per edificio. Il documento di Minutolo non è un atto secretato ma riservato. Il sindaco cosa ci ha chiesto? Verificare chi ha divulgato il documento all’interno del comune; inoltre, ci sarà un’attività istruttoria per valutare se far partire delle querele. Il Cedir? Mica ha un problema di agibilità da oggi ma da tantissimi anni”, puntualizza Squillaci.

Marcianò: “in bilancio non ci sono somme adeguate per la sicurezza”

Il consigliere comunale, Angelo Marcianò, rimarca: “il datore di lavoro ha dato delle disposizioni chiare, ma è un pazzo? Non mi pare, è stato responsabile e non si può attaccare. Il sindaco è stato bravo a girare la frittata a modo suo. Parliamoci chiaro: quanto soldi sono stati spesi per il Cedir? E per il comando di polizia municipale? E’ da 10 anni che si attendono dei carotaggi. La verità è che sono fatti noti a tutti ed in bilancio non ci sono somme adeguate per la sicurezza. Sono arrivati tanti finanziamenti ma non sono stati sfruttati da parte dell’amministrazione comunale”, evidenzia Marcianò.

Ripepi: “grazie a noi il sindaco è costretto a muoversi”

Riflessione finale del leader di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi: “grazie alla divulgazione del documento, finalmente il sindaco è costretto a trovare i fondi per fare i lavori. Ed in questa commissione abbiamo ascoltato come non ci sono degli atti secretati”, rimarca Ripepi.

