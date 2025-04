Reggio Calabria, i motociclisti della città si radunano in massa dopo l’intimidazione della notte alla famiglia Ionà

StrettoWeb

Monta la rabbia a Reggio Calabria per il grave atto intimidatorio che nella notte ha colpito la famiglia Ionà, distruggendo la concessionaria “Calabria Motori” a Campo Calabro provocando danni gravissimi. Le massime autorità regionali, come il governatore Occhiuto e l’on. Cannizzaro, sono già intervenute pubblicamente esprimendo vicinanza alle vittime di un così grave gesto. E Reggio Calabria cerca di trasformare la rabbia in affetto, nei confronti delle forze sane della città.

Infatti l’ing. Francesco Franco Basile Rognetta, nella qualità di Presidente dello storico Motoclub Reggio Calabria, fondato nel 1975, ha organizzato una manifestazione di solidarietà invitando tutti i Motoclub di Reggio e Provincia a muoversi contro una sopraffazione inaccettabile. “A seguito di un grave atto vandalico, invitiamo tutti i motoclub a unirsi per una manifestazione di solidarietà. L’appuntamento è fissato per questa sera, alle 18:00 , davanti ai cancelli di Calabria Motori a Campo Calabro. Per facilitare l’organizzazione, il ritrovo sarà subito dopo l’uscita autostradale di Campo Calabro, da dove partiremo tutti insieme verso il luogo dell’incontro. “Occorre dimostrare unità e supporto solidale come comunità motociclistica. La vostra partecipazione è fondamentale per far sentire la nostra voce!”.

L’incontro si terrà alle 18 presso la rotatoria antistante la Concessionaria “Calabria Motori” di Campo Calabro.

