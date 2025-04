Reggio Calabria: devastante incendio a Campo Calabro, distrutta la sede di Calabria Motori

StrettoWeb

Un grave attentato incendiario ha colpito, nella notte, l’area industriale di Campo Calabro, a Reggio Calabria. Nel mirino la sede locale della concessionaria BMW e Mini “Calabria Motori“, dove un rogo di vaste proporzioni ha causato danni ingenti alla struttura e a diverse autovetture in esposizione. Le fiamme, domate grazie al tempestivo intervento di più squadre dei Vigili del Fuoco, hanno distrutto parte dell’edificio e coinvolto alcune vetture, provocando uno scenario di devastazione che lascia pochi dubbi sulla matrice dolosa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, coadiuvate dagli specialisti della Polizia Scientifica, per i rilievi tecnici e l’avvio delle indagini. Un passaggio fondamentale sarà l’analisi delle immagini di videosorveglianza: la zona industriale è infatti dotata di numerosi impianti di controllo che potrebbero aver registrato movimenti sospetti nelle ore precedenti all’attacco.

Dalle indagini investigative, si è trattato di un atto intimidatorio come anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, mostrano nitidamente e sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire all’identità degli autori del gesto.

Atto intimidatorio a Campo Calabria, Forza Italia e il suo segretario accanto alla famiglia Ionà

“Apprendiamo con sgomento dell’atto intimidatorio di chiaro stampo mafioso che nella notte ha colpito la famiglia Ionà, la cui concessionaria di automobili di Campo Calabro è stata data alle fiamme da ignoti. Un danno economico notevole, ma soprattutto un gesto di una vigliaccheria unica, che ci riporta indietro di decenni. Le dinamiche dell’azione intimidatoria, infatti, portano a pensare che dietro ci sia una matrice più alta del raptus di follia di un esaltato, qualcosa da ricercare probabilmente in mentalità e dinamiche criminali più organizzate, e che vanno quindi combattute in maniera ancora più profonda e tenace. Ma a prescindere da chi e perché, non è pensabile che ancora oggi accadano cose del genere”. La nota di vicinanza dell’On. Francesco Cannizzaro.

“Calabria Motori, Emanuele Ionà e tutta la sua famiglia, in cui includiamo tutti i numerosi collaboratori, fanno parte di quella Calabria sana che va difesa a tutti i costi. Persone perbene, imprenditori notoriamente sani e seri, gli Ionà rappresentano una realtà che dà posti di lavoro e lustro al territorio”.

“Forza Italia tutta, con in testa il Segretario regionale del Partito, Francesco Cannizzaro, si stringe attorno ad Emanuele e tutta la grande famiglia Ionà, non solo in virtù del ruolo svolto dall’imprenditore all’interno del partito, ma soprattutto per le qualità umane e gestionali che lo contraddistinguono. Avanti, senza paura e, come sempre, a testa alta.”

Occhiuto: “contro Ionà atto intimidatorio gravissimo, solidarietà”

“Vicinanza e solidarietà ad Emanuele Ionà, vicesegretario regionale di Forza Italia, a cui nella notte è stata data alle fiamme la concessionaria di automobili di Campo Calabro, appartenente alla propria azienda di famiglia. Un gravissimo atto intimidatorio, l’ennesimo gesto vigliacco subito da questo bravo e coraggioso imprenditore che non si è mai tirato indietro di fronte agli atteggiamenti criminali, denunciando sempre simili azioni così deplorevoli. Azioni che fanno indignare tutta la Calabria perbene, la stragrande maggioranza della nostra Regione”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

