Reggio non ha più paura della ‘Ndrangheta, la sfida ai criminali parte da Calabria Motori: “avete rotto le palle, siete gentaglia” | VIDEO INTERVISTE

Momenti di grandi emozioni nel tardo pomeriggio di oggi a Campo Calabro (Reggio Calabria), dove Emanuele e Vivienne Ionà, i titolari della concessionaria BMW e Mini “Calabria Motori” distrutta la scorsa notte da un’intimidazione di ‘ndrangheta, hanno accolto il caloroso abbraccio dei motociclisti solidali. In tantissimi hanno raggiunto la concessionaria da tutta la provincia, guidati dall’l’ing. Francesco Franco Basile Rognetta, Presidente dello storico Motoclub Reggio Calabria, fondato nel 1975, che ha organizzato questa sorta di pellegrinaggio a due ruote come segno di presidio di legalità.

“Saremo alle vostre spalle sempre d’ora in poi, è importantissimo avere aziende come questa nel nostro territorio. Ai delinquenti che hanno fatto questo diciamo basta, avete rotto le palle, siete gentaglia, dovete solo andare a lavorare” ha detto Basile Rognetta dopo il sentito e commosso messaggio di Emanuele Ionà, il quale con fermezza aveva sottolineato “chi ha fatto questo gesto non sapeva a cosa andare incontro, oltre ad andare incontro ad un muro di cemento armato, probabilmente non sapeva, la solidarietà di oggi è stata tale che ci ha quasi ripagato dell’amarezza. Non ci ha demoralizzato più di tanto, conto in due mesi di ripristinare tutto e ripartire più forti di prima“.

Tutti i dettagli nelle parole dei protagonisti di questo momento nobile in cui le forze sane del territorio si sono strette intorno ad una vittima della prepotenza criminale:

Con un post Facebook, la concessionaria in serata ha ribadito:

Ci hanno colpiti nel cuore, ma non ci hanno spezzati.

Oggi abbiamo sentito sulla pelle il calore sincero di chi ci vuole bene. È una forza che commuove, che rincuora, che ci fa sentire più vivi che mai.

A tutti voi, che ci siete stati accanto con parole, silenzi, gesti: grazie.

La vostra vicinanza è diventata il nostro scudo.

Noi non arretriamo.

Reagiremo. Con forza. Con dignità. Con l’amore incrollabile per il nostro lavoro, per ciò che siamo, per ciò che costruiremo ancora.

Chi crede di intimidirci ha sbagliato tutto:

ci avete solo resi più uniti, più determinati, più forti.

Avanti, insieme. Sempre.

