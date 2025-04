Piazza Duomo abbandonata al degrado: immondizia e puzza di urina sotto i portici | FOTO

StrettoWeb

Una due giorni di festività pasquali decisamente da bocciare quella di Reggio Calabria. Se nella domenica di Pasqua abbiamo segnalato la presenza di topi al Lido Comunale e le condizioni in cui versa Piazza De Nava nel giorno in cui il Museo ha ospitato la Coppa Davis, Pasquetta si apre all’insegna del degrado di un altro dei luoghi simbolo della città: Piazza Duomo, zona centralissima, davanti a una delle cattedrali più celebri d’Italia, nonchè fiore all’occhiello dell’intera città e importante punto di ritrovo per turisti e reggini.

È stata segnalata alla redazione di StrettoWeb la condizione in cui versa la piazza, soprattutto sotto i portici, ormai zona di bivacco per persone senza fissa dimora: spazzatura di ogni genere, giacigli di fortuna, una forte puzza di urina. Un gran biglietto da visita, l’ennesimo, per i turisti che, come i cittadini che giornalmente segnalano tutto ciò che non va, hanno occhi e orecchie funzionanti a differenza di chi amministra la città.

