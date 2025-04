Pasqua con i topi al Lido Comunale: lo spettacolo per i turisti | VIDEO

StrettoWeb

Immaginate di arrivare a Reggio Calabria dalla zona del porto. Prendere confidenza con la città, passeggiare per la rinomata zona del Waterfront della quale hai letto su Google e poi imbattervi nel Lido Comunale, abbandonato al degrado, con scritte oscene sui muri, spazzatura e i topi che camminano beatamente avanti e indietro. Uno spettacolo indecoroso che i tanti turisti che hanno scelto Reggio Calabria per passare la loro Pasqua si sono ritrovati ad ammirare con stupore e sgomento.

Da quanto tempo il Lido Comunale, uno dei simboli del passato splendente di Reggio Calabria, tanto caro nei ricordi di moltissimi reggini, è ridotto in questo stato? Quante promesse sono state fatte e quanto altro tempo dovrà passare affinchè si possa tornare a essere fruito regolarmente da cittadini e turisti e non diventi rifugio per persone senza fissa dimora, tana per topi e discarica? È possibile non riuscire a presentare una città bella e pulita almeno in pieno centro storico e dover giustificare che i topi si arrampicano sulle colonne di Tresoldi, facendo finta che sia normale? La città è lo specchio della classe politica che la gestisce: non serve aggiungere altro.

