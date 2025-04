Piazza De Nava: degrado e sporcizia al cospetto della Coppa Davis | FOTO

StrettoWeb

I topi al Lido Comunale nel giorno di Pasqua non sono, purtroppo, un caso isolato. Registriamo anche un’altra situazione di degrado e incuria in pieno centro a Reggio Calabria nel giorno in cui tanti turisti hanno scelto la città calabra dello Stretto per trascorrere le proprie festività pasquali. Piazza De Nava, a pochi giorni dall’episodio di vandalismo, non si presenta certo nel suo vestito migliore: bottiglie vuote, carte abbandonate, scarsa manutenzione dell’acqua (di un colore putrido) e del verde.

Il tutto mentre tantissime persone si sono dirette al Museo Archeologico Nazionale non solo per ammirare i Bronzi di Riace, ma anche per guardare da vicino la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i grandi trofei vinti dall’Italia del tennis maschile e femminile, che nel weekend di Pasqua hanno fatto tappa a Reggio Calabria

