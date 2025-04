Reggio Calabria, dove si può comprare una barca a partire da 399 euro. E te la consegnano subito | DETTAGLI

StrettoWeb

Vuoi acquistare un gommone, o un’imbarcazione in generale, ma hai paura di aspettare settimane o mesi? Oppure pensi che sia una spesa eccessiva e insormontabile? A Reggio Calabria corre in supporto “New Boat”, “sorella” della concessionaria d’auto “New Car”, che da qualche anno ha deciso di lanciarsi – con successo – anche nella vendita di imbarcazioni. Il brand di Reggio Calabria, che di recente ha inaugurato un’altra sede a Villa San Giovanni – oltre a quella già presente a Catona – da qualche anno si occupa anche di barche e gommoni, arrivando a ottenere un riconoscimento a Genova, dove la concessionaria è stata premiata come terza in assoluto in Italia nella vendita di gommoni e imbarcazioni del Cantiere Ranieri International, su un totale di 46 dealer.

“New Car”, dunque, oggi è anche “New Boat”, rivendita di barche già conosciuta in città. Una città di mare, in mezzo allo Stretto. E in questo periodo, quello primaverile che precede l’estate, appassionati e curiosi tornano a interessarsene. In altro articolo abbiamo già spiegato quelli che sono i vantaggi nell’acquistare un’imbarcazione di “New Boat”, attraverso modalità di finanziamento semplici, comode e accessibili a tutti. Da “New Boat” è possibile comprare un gommone come fosse un’auto, con un vero e proprio percorso di noleggio, con un contratto a mini-rate e con la possibilità – alla fine dello stesso – di restituire il mezzo oppure di riscattarlo attraverso una maxi-rata, individuata in base alla valutazione economica offerta in quel momento proprio dal finanziamento.

Una svolta, praticamente. Anche perché i prezzi sono altresì accessibili: una rata parte da 399 euro e il cliente si dovrebbe solo preoccupare del pagamento mensile, senza altri tipi di impegni. Cosa significa? Che la spesa garantisce – oltre all’acquisto – anche la manutenzione e le altre spese ordinarie. Come fosse un noleggio auto, appunto. La forma, molto apprezzata e sicuramente intelligente, è stata acquisita sulla base del successo avuto dalla concessionaria con le auto. Come detto, però, la novità più importante riguarda la possibilità di poter avere il mezzo praticamente subito, in pronta consegna. Non è necessario attendere settimane o mesi, ma gommoni e imbarcazioni – “New Boat” – li ha già disponibili. Basta semplicemente mettersi in contatto per la compravendita e il mezzo è immediatamente disponibile. Così già a maggio, con l’arrivo delle belle giornate, è possibile effettuare un romantico e rilassante giro in mare.

Articolo pubbliredazionale

