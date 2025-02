Reggio Calabria, non solo auto: New Car protagonista nella vendita di barche. Vantaggi, novità e un premio speciale

StrettoWeb

Per strada? Sì, ma anche via mare! New Car, a vele spiegate, è protagonista su tutto ciò che “viaggia”. Che siano auto, che siano imbarcazioni. Sì, perché la concessionaria di Reggio Calabria ha aperto il nuovo anno con delle bellissime novità. Dopo aver inaugurato la nuova sede a Villa San Giovanni (in aggiunta a quella storica già presente da anni a Catona), il brand reggino ha in serbo altre belle notizie. E’ pronto ad inaugurare, infatti, un’altra sede, ma relativa al settore nautico.

Da due anni, New Car si diletta anche nella vendita di imbarcazioni e gommoni, con buoni risultati. Il prossimo step è quello di avere una propria sede, per ampliare il parco di mezzi a disposizione. Ad oggi, è attiva una interessante partnership con il cantiere Ranieri. Ed è proprio da quest’ultima che New Car ha ricevuto un interessante riconoscimento. Parlavamo prima, infatti, di buoni risultati nella vendita, nonostante i soli due anni di “vita” per quanto riguarda la vendita di imbarcazioni. Eppure l’azienda è arrivata terza nelle vendite in Italia di gommoni e imbarcazioni Ranieri, su 46 dealer. Un risultato straordinario, premiato proprio dal brand Ranieri.

Un riconoscimento che fa senza dubbio piacere e che spinge a fare sempre di più e meglio, soprattutto per chi è già esperto e addentrato nella vendita di mezzi, seppur auto. Più che al passato, però, New Car guarda al futuro, a ripetersi, possibilmente a fare ancora di più. Per questo, come sopra anticipato, è pronto a far partire i lavori per un salone espositivo sempre a Villa San Giovanni – dal nome “New Boat” – con l’obiettivo di ampliare il parco imbarcazioni, vendere e acquisire sempre maggiore credibilità e attendibilità coi clienti, come già accade per le auto. A tal proposito, sono già disponibili alcune imbarcazioni da visionare nella sede.

Cosa offre la nautica di New Car

Dal mondo e dalla passione per il mondo delle auto, al mondo e alla passione per quello della nautica. L’approccio, per l’azienda, è lo stesso: specializzata nella vendita di imbarcazioni nuove e usate, si affida a un marchio conosciuto, serio e affidabile in termini di qualità e performance, la Ranieri International. Oltre alla vendita delle imbarcazioni, la nautica di New Car si occupa anche di manutenzione, da quella ordinaria a quella più complessa. Ma non solo: è possibile pure servirsi del rimessaggio delle imbarcazioni, con soluzioni sicure in inverno o con la possibilità di custodire la barca quando non è in uso.

L’azienda, insomma, viene incontro ai clienti in ogni modo, anche sul fronte degli acquisti, fornendo soluzioni interessanti, innovative e particolari, che permettono di acquistare un’imbarcazione così come se fosse un’auto, con tutti i vantaggi e gli incentivi del caso. Ma questa è un’altra storia e ve ne parleremo meglio nel prossimo articolo.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale o i riferimenti social Facebook e Instagram.

