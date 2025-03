A Reggio Calabria puoi comprare una barca come se fosse un’auto: soluzioni d’acquisto e vantaggi | INFO

StrettoWeb

Chi l’ha detto che una barca si debba pagare per forza con modalità di acquisto tradizionali, superate, obsolete o svantaggiose? C’è un posto, a Reggio Calabria, in cui acquistare un’imbarcazione può diventare una procedura semplice, rapida, con poche complicazioni, ma anzi con tanti vantaggi. Il riferimento è a “New Car”, concessionaria reggina di auto che di recente ha inaugurato un’altra sede a Villa San Giovanni – oltre a quella già presente a Catona – e che è pronta ad aprire il primo salone espositivo anche per quanto riguarda le imbarcazioni. Parliamo di una vero e propria rivendita di barche, sempre a Villa San Giovanni. Il nome? “New Boat”.

Ebbene “New Car”, che al di là della prossima apertura nel settore nautico è già impegnata da qualche anno nella vendita di imbarcazioni di vario genere, ha già individuato delle modalità di finanziamento super vantaggiose per chiunque fosse interessato all’acquisto di una barca. Vantaggiose ma anche nuove, moderne, sulla falsariga proprio delle procedure per l’acquisto di un’auto.

Acquistare una barca con le modalità di un noleggio

Nel dettaglio, infatti, “New Car” garantisce la possibilità di acquistare il gommone come se fosse il percorso di un noleggio. Quindi un piccolo acconto iniziale, un contratto con delle mini-rate e la possibilità – dopo qualche anno (sempre in base agli accordi) – di restituire il mezzo oppure di riscattarlo attraverso una maxi-rata, individuata in base alla valutazione economica offerta in quel momento proprio dal finanziamento. Uno dei vantaggi più importanti risiede nella possibilità di non doversi occupare di nulla: l’importo della mini-rata mensile, infatti, garantisce la copertura di acquisto e anche la manutenzione e le altre spese ordinarie, così che il cliente non debba preoccuparsi di nient’altro che non sia il pagamento mensile accordato.

Praticamente, ribadiamo, una forma di finanziamento identica a quella utilizzata per i noleggi auto. Il tutto, proiettato all’acquisto di una barca. E le opzioni, per questo, non mancano, con la concessionaria reggina che possiede al suo interno già un interessante parco mezzi, pronta a soddisfare ogni esigenza nei prezzi e nelle modalità. Anche perché è arrivato marzo e da ora in avanti la mente è orientata alla stagione estiva, quella in cui non manca la possibilità di un bel giro in mare.

A tal proposito, logica vuole che una modalità del genere prediliga l’acquisto di un gommone totalmente nuovo, anziché usato, strada che tra l’altro la concessionaria predilige proprio come forma consigliata in fase di compravendita. Questo perché un mezzo nuovo di zecca garantisce ovviamente un percorso di contrattazione che prevede la possibilità di una garanzia del mezzo negli anni, per ciò che concerne la manutenzione e non solo, con la scelta finale – come scritto su – di un riscatto o di una restituzione.

“New Car” garanzia di affidabilità

“New Car” ha garantito, negli anni, affidabilità e credibilità in fatto di vendita e manutenzione auto. Come dimostra la storia negli anni a Catona e il nuovo passo a Villa San Giovanni. Non di meno, anche se è una avventura nata da poco, risultati straordinari sono già stati fatti registrare anche sul fronte vendita barche, come dimostra il grande riconoscimento ottenuto a Genova: in Liguria, infatti, la concessionaria reggina è stata premiata come terza in assoluto in Italia nella vendita di gommoni e imbarcazioni del Cantiere Ranieri International, su un totale di 46 dealer.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale o i riferimenti social Facebook e Instagram.

Articolo pubbliredazionale

