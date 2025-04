Reggio Calabria: Burrone libera un posto in consiglio comunale, il NOME del nuovo consigliere

StrettoWeb

La nomina di Filippo Burrone nella Giunta di Giuseppe Falcomatà, con delega all’Ambiente, Acqua e Rifiuti, libera un posto nel consiglio comunale di Reggio Calabria. Al posto del neo assessore di Red, subentrerà il primo dei non eletti della lista “Primavera Democratica” che è Santo Bongani, dipendente comunale, che prese in tutto 300 voti di preferenza. Da verificare i tempi della surroga che non dovrebbero essere brevi ed in qualche gruppo di maggioranza entrerà a far parte.

Intanto, ieri, Burrone, alla prima uscita da assessore in consiglio comunale, ha detto: “intendo ringraziare i miei colleghi Versace e Castorina. Con il sindaco Falcomatà siamo riusciti ad uscire dal pantano in cui altri avevano fatto piombare la città. Non sono il tipo che fa promesse, di sicuro ce la metterò tutta”.

