Incredibile a Messina, esonerato mister Banchieri: paga la gelosia del Ds Roma

Mister Banchieri non sarà più l’allenatore dell’Acr Messina. Sì, è proprio così, l’allenatore che aveva ottenuto migliori risultati in stagione rispetto a mister Modica e che si stava giocando un difficile accesso ai playout nonostante una situazione drammatica da un punto di vista societario, è stato allontanato improvvisamente nella serata odierna. Ma chi lo ha cacciato, visto che la società è senza un presidente e con una proprietà che non esiste? In base alle nostre verifiche, è stato il Ds Domenico Roma ad avere preso questa decisione. Nei mesi scorsi ci sono stati degli screzi tra l’allenatore e il direttore sportivo, che aveva garantito sulla AAD Invest group e poi voleva imporre all’allenatore chi doveva giocare e chi no.

Da menzionare, infatti, il litigio tra Banchieri e Roma perchè il dirigente non voleva che Tordini giocasse titolare, come avevamo scritto in un apposito articolo su StrettoWeb. Insomma, la situazione è paradossale con un fallimento che è dietro l’angolo e con l’aspetto sportivo che è ormai in secondo piano.

Domani allenerà la squadra l’allenatore in seconda, Gatto, assunto proprio da Domenico Roma, e potrebbe essere lui l’allenatore nelle ultime due gare di Serie C del club peloritano. SERIE C Messina, ora gli ultras l'hanno capito: "siete delle mer**, fallimento premeditato!"

