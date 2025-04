Messina, ora gli ultras l’hanno capito: “siete delle mer**, fallimento premeditato!”

StrettoWeb

La verità fa male ed è difficile da accettare, soprattutto per chi fa della passione e del tifo verso la propria squadra del cuore la sua ragione di vita. Gli ultras dell’ACR Messina però stanno iniziando a guardare in faccia la realtà dopo mesi in cui hanno provato a dare fiducia ai vari protagonisti di una storia triste e che rischia di avere un finale tragico. Su StrettoWeb abbiamo descritto da mesi, con tantissimi articoli, la situazione che sta vivendo la sponda peloritana dello Stretto calcistico.

Da Sciotto a Basile, dai fantomatici acquirenti al ruolo di AAD Invest Group e tutti gli altri attori di quello che oggi i tifosi chiamano spettacolo di burattini che sta mettendo in scena un “fallimento premeditato“. Durissimo il comunicato degli ultras giallorossi che ringraziano gli imprenditori che hanno provato a dar vita a una raccolta fondi per salvare la società, poi sparano a zero su tutti.

“Vogliamo, intanto, ringraziare gli imprenditori che hanno dimostrato attaccamento alla maglia che rappresenta la nostra città con la raccolta fondi che purtroppo non è andata a buon fine. A loro diciamo grazie! – afferma il tifo organizzato dell’ACR Messina – Al contempo, ci ritroviamo per l’ennesima volta a sottolineare il disprezzo più totale verso l’amministrazione comunale con a capo il sindaco Basile e il suo leader politico, ai burattini usati in questa cattivissima sceneggiatura dal principale artefice dell’ennesimo scempio, Pietro Sciotto dimostratosi ancora una volta un lurido verme!

Ai quei fantomatici gruppi imprenditoriali prima fortemente interessati ma poi svaniti nel nulla, a tutti questi individui, VERGOGNOSAMENTE INCAPACI, ribadiamo che noi continueremo ad essere orgogliosamente presenti al fianco di chi onora e ha sempre onorato i nostri colori, voi invece sarete sempre ricordati per quello che siete… Delle merde!

Infine, ai giocatori al mister va il nostro sostegno incondizionato fino all’ultimo secondo di questa agognata stagione sicuri del vostro impegno nel conquistare questa salvezza sul campo. Sono loro insieme a noi, “la Curva Sud”, gli unici ad avere onorato il nome della nostra amata città! GLI ULTRAS NON MUOIONO MAI“.

