ACR Messina, il vero motivo dell’esonero di Banchieri: cosa ha scoperto l’allenatore e perché ha litigato con Roma

StrettoWeb

Un’assurdità nell’assurdità. Il caos dentro un altro caos già più grande. In casa ACR Messina non si capisce più niente e chi sta dentro non si sforza più di tanto a rendere meno complessa una situazione che è già fortemente tesa e compromessa. D’altronde, quando non esiste una società, il patron è scomparso e ha truffato una città, il presidente si è dimesso, gli stipendi non sono stati pagati, l’epilogo è questo. E così, il giorno dopo il mancato pagamento alla scadenza federale, che ha gettato nello sconforto una piazza ingannata e illusa di potercela fare – anche se in realtà StrettoWeb già da mesi aveva raccontato la verità e le conseguenze – è arrivato anche il clamoroso, incredibile e inaspettato esonero di mister Banchieri.

La notizia, svelata in anteprima sul nostro giornale, è stata poi ufficializzata dal club in tarda serata. Scontata e comprensibile l’ira dei tifosi, che giustamente si chiedono: ma chi l’ha esonerato se non esiste una società? La decisione è stata assunta dal DS Roma insieme a Davide Gambale, che però settimane fa aveva comunicato le sue dimissioni. E’ tutto così paradossale. Così come il clima che da tempo si respirava all’interno dello spogliatoio, come raccontato in un articolo successivo alla sconfitta contro l’Avellino.

Banchieri era inviso alla squadra e questo è un fatto assodato. Però stava ottenendo risultati discreti, che sono molto importanti e positivi se contestualizzati al momento societario. Ma il tecnico, successivamente ai mancati pagamenti dello scorso 16 aprile, era venuto a sapere che alcuni collaboratori erano stati pagati, attraverso residui provenienti dagli incassi delle partite. Non sappiamo chi glielo abbia detto, non sappiamo quanto fosse vera la notizia, ma di certo l’allenatore è andato a chiedere spiegazioni a Gambale, arrabbiandosi con Roma e facendo scoppiare un putiferio. Da qui Roma e Gambale avrebbero convinto il gruppo squadra che il licenziamento sarebbe stata la soluzione migliore e così è stato: esonerato Banchieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.