ACR Messina-Foggia, il club annuncia i prezzi per la gara playout in attesa della prevendita

StrettoWeb

Manca ancora oltre una settimana ad ACR Messina-Foggia, gara d’andata dei playout di Serie C che la squadra biancoscudata ha eroicamente conquistato nonostante le assurde vicende societarie di questi mesi. Ieri la Lega Pro ha fissato anche gli orari delle due partite (una sabato 10 e l’altra sabato 17), che si giocheranno alle ore 15. E se in città si chiede l’ampliamento dei posti disponibili allo stadio “Franco Scoglio” per l’andata (ad oggi il limite massimo è di 6.900 posti) e il maxi-schermo per il ritorno, il club ha anticipato i prezzi dei biglietti per la sfida in Sicilia, in attesa dell’ok da parte del G.O.S. per l’apertura della vendita.

Questi i prezzi:

Tribuna A: €22,00 (compresi i diritti di prevendita)

Curva Sud: €12,00 (compresi i diritti di prevendita)

È inoltre prevista un’iniziativa dedicata agli studenti, che sarà gestita direttamente attraverso gli istituti scolastici. Seguiranno comunicazioni ufficiali, annuncia il club.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.