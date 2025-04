Playout Serie C, definiti gli orari: quando scendono in campo Messina e Foggia

StrettoWeb

La Lega Pro, in una nota, ha ufficializzato anche gli orari delle partite di andata e ritorno dei playout di Serie C. Tra le altre, in campo anche Messina e Foggia. Di seguito il programma diffuso e pubblicato con le date e gli orari.

GARE DI ANDATA

SABATO 10 MAGGIO 2025

GIRONE A

CALDIERO TERME – TRIESTINA Ore 20.00

PRO PATRIA – PRO VERCELLI Ore 17.30

GIRONE B

SESTRI LEVANTE – LUCCHESE Ore 20.00

MILAN FUTURO – SPAL Ore 20.00

GIRONE C

ACR MESSINA – FOGGIA Ore 15.00

GARE DI RITORNO

SABATO 17 MAGGIO 2025

GIRONE A

TRIESTINA – CALDIERO TERME Ore 20.00

PRO VERCELLI – PRO PATRIA Ore 17.30

GIRONE B

LUCCHESE – SESTRI LEVANTE Ore 20.00

SPAL – MILAN FUTURO Ore 20.00

GIRONE C

FOGGIA – ACR MESSINA Ore 15.00

