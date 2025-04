ACR Messina-Foggia, capienza aumentata e maxi-schermo? Le proposte al Comune

StrettoWeb

L’ACR Messina si è guadagnato la possibilità di giocarsi la salvezza, perlomeno sul campo, qualificandosi ai playout. Affronterà il Foggia, in una situazione societaria molto simile a quella siciliana, in una doppia sfida da dentro o fuori, con l’obbligo di almeno una vittoria. In vista della sfida, diverse richieste stanno pervenendo al Comune. A farsi portavoce è anche il consigliere comunale Dario Carbone.

“Mantenere il professionismo è un imperativo categorico e potrebbe certamente avere delle refluenze sulla ingarbugliate questioni societarie ed è per questo che tutti a Messina devono fare la loro parte. Ho già chiesto al Sindaco di compiere due gesti concreti di vicinanza al mondo calcistico messinese: in primo luogo l’Amministrazione dovrebbe attivarsi per l’ampliamento dei settori disponibili per la partita in casa contro il Foggia, anche sostenendo i costi, al fine di garantire una partecipazione più ampia possibile dei messinesi”, la prima richiesta, considerando che i posti massimi ad oggi disponibili sono 6.900.

La seconda riguarda invece la gara di ritorno: “Ulteriormente ritengo che i messinesi apprezzerebbero la predisposizione di un maxischermo in vista della partita di ritorno, tenuto conto che purtroppo la trasferta sarà vietata ai tifosi biancoscudati” ha concluso Carbone.

