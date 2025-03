Alla salute! La Viola si beve Brindisi e incrocia le dita per Bangu | FOTO

Attenzione, Bangu esce per infortunio: problema alla caviglia dopo un salto a rimbalzo. Il francese molto dolorante con il volto coperto dalla maglia. Kovachev ne mette due da sotto (76-55). Tripla di Calò (76-58). Ani con il floater (78-58). Ani fa 1/2 dalla lunetta (79-58). Stonkus fa 1/2 dalla lunetta (79-59). Tripla di Nicolò!!! (82-59). Primi due anche per Traore! (84-59). Finisce qui.

Ultimi 10 minuti di gioco. Tripla di Calò (72-46). Kovachev in lunetta: 0/2. Antisportivo fischiato a Cessel, Stonkus fa 2/2 (72-48). Palla persa da Traore, Di Ianni ruba e schiaccia (72-50). Tap-in di Donati (74-50). Due punti per Calò (74-52). Beltadze fa 1/2 dalla lunetta (74-53). Due per Bangu (76-53).

Fine 3° QT - Viola avanti 72-43

Si torna sul parquet. Rimbalzone di Donati, scarico su Ani che colpisce da 3 (51-31). Stamatis in lunetta: 2/2 (53-31). Ani in lunetta: 1/2 (54-31). Ruba palla, carica le molle e va a schiacciare: Josue Bangu! (56-31). Altro recupero, scappa Uchenna Ani: bimane inchiodata al ferro (58-31). Tracollo Brindisi che deve chiamare timeout.

Gran giro palla neroarancio: smarcato Ani che ne mette 2 con fallo, libero extra dentro e gioco da 3 punti completato (61-31). Muove benissimo la palla la Viola, scarico per Simonetti in angolo, extra pass per Stamatis che si prende una bella tripla (64-31). Si siede in panchina Bangu e parte il coro: “tanti auguri a te“, buon compleanno al giocatore francese! Due per Stonkus, altri due per Datuowei (68-34). Segna Dell’Anna in equilibrio precario (68-35). Greco in lunetta: 1/2 (68-36). Due punti per Di Ianni (68-38).

Stonkus in lunetta: 2/2 (68-40). Fallo su Paulinus che va in lunetta: 2/2 (70-40). Stonkus fa 1/2 dalla lunetta (70-41). Kovachev in contropiede (70-43). Rimbalzo in attacco e fallo subito da Cessel con un secondo sul cronometro: 2/2 dalla lunetta (72-43). Fine terzo quarto.