Viola, Bangu e la scuola guida: “ho visto come guidano i reggini, se ci riescono alcuni…” 

Tutti amano Josue Bangu. Ma proprio tutti. Il creatore di “Aundi imu sunamu“, un po’ reggino un po’ francese, revival 3.0 di Mozart alla Reggina, ha conquistato il cuore dei tifosi e dei reggini che lo fermano per strada contagiati dalla sua simpatia. Volete una prova? Oggi i 1500 del PalaCalafiore, durante un cambio, hanno intonato il coro “tanti auguri a te” perchè è il suo compleanno. Un momento genuino ed emozionante che ha visto il playmaker francese salutare tutti commosso.

Purtroppo, a metà quarto periodo Bangu è dovuto uscire dolorante per un infortunio, nota dolente che non macchina però una grande prestazione condita da 14 punti.

“Sto bene, perchè abbiamo vinto. – afferma Bangu in merito all’infortunio – Alla fine qualche problema alla caviglia ma tornerò presto, ho sempre fame di allenarmi, vincere e giocare con i compagni di squadra. Quando il pubblico mi ha fatto gli auguri? Sono stato molto contento, non me lo aspettavo, grazie mille a tutti quanti“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulla sua crescita personale e su quella delle sue prestazioni, Bangu ha dichiarato: “innanzitutto sono venuto in una squadra in cui c’è tanta competizione e tanti bravi giocatori. La prima cosa per me è imparare: dal capitano Manu Fernandez, dai compagni e dai coach. A me non piace stare sotto i riflettori ma lavorare in silenzio e farmi piccolo. Gli altri mi danno fiducia e sono contento. Dopo l’infortunio di Manu ho dovuto assumermi più responsabilità e non c’è proprio tempo, devi farti trovare pronto subito“.

“Sto provando sempre a ogni allenamento a migliorarmi, non posso lasciare il campo se non ho fatto un passo in più su alcune cose. Anche perchè sono giovane e su alcuni aspetti devo lavorare. Mi piacere fare errori perchè posso imparare“, ha aggiunto.

Una chiosa finale divertente sulle lezioni di scuola guida che Bangu sta prendendo e sui reggini al volante: “avevo imparato a guidare in Francia, ho un teacher che mi insegna a guidare, ‘Zio Totò’. Ho visto un po’ a Reggio come si guida, non voglio criticare nessuno, ma mi sento in fiducia: se possono farlo loro, perchè io no“.

