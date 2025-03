Risultati 8ª Giornata Play-In Gold: la Viola brinda al successo e vede la vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

La Viola Reggio Calabria brinda al successo contro Brindisi. Una vittoria mai messa in discussione quella dei reggini capaci di trionfare 84-59 e agganciare il secondo posto in classifica. In vetta, infatti, due squadre con appena due punti in più: Monopoli al terzo ko consecutivo (questa sera battuta all’overtime da Angri in casa) e Piazza Armerina che ha vinto il big match contro Avellino. Nelle altre gare Messina ha battuto Bisceglie e Bari ha avuto la meglio su Matera.

Risultati 8ª Giornata Play-In Gold

Domenica 30 marzo

Ore 17:00

Messina-Bisceglie 73-69

Ore 18:00

Viola Reggio Calabria-Brindisi 84-59

Monopoli-Angri 85-88

Milazzo-Molfetta 89-74

Bari-Matera 80-75

Classifica Play-In Gold

Monopoli 24 Piazza Armerina 24 Viola 22 Milazzo 22 Avellino 20 Angri 18 Bisceglie 16 Molfetta 16 Messina 16 Matera 14 Brindisi 12 Bari 10

Programma 9ª Giornata Play-In Gold

Sabato 5 aprile

Ore 18:00

Bisceglie-Piazza Armerina

Domenica 6 aprile

Ore 17:00

Messina-Monopoli

Ore 18:00

Bari-Viola Reggio Calabria

Avellino-Milazzo

Brindisi-Matera

Molfetta-Angri

