Finale da Lupi, Avellino sbanca il PalaCalafiore: 65-70 | FOTO

AGGIORNAMENTI

Fine 4° QT - Viola sconfitta 65-70 Ultimi 10 minuti di fuoco! Tripla di D’Offizi (51-54). Dell’Anna ne mette 2 con fallo: gioco da 3 punti completato (54-54). Vantaggio Viola con Donati (56-54). Tripla di Soliani (56-57). Mancano 4 minuti. Stamatiiiiis! Contropiede Viola dopo una rubata, Bangu lancia Dell’Anna che in equilibrio precario sbaglia il layup, Stamatis a rimorchio corregge (58-57). Jaskus in lunetta fa 2/2 (58-59). Soliani firma un possesso pieno di vantaggio per Avellino (58-61). Trapani fa 2/2 dalla lunetta (58-63). Tripla di Simonetti per il -2 (61-63). Stefanini completa un gioco da 3 punti pesantissimo (61-66). Simonetti sfiora il due con fallo… che peccato, andrà però in lunetta: 2/2 (63-66). Cantone fa 2/2 in lunetta (63-68). Stamatis in penetrazione (65-68). Jaskus fa 2/2 in lunetta (65-70).

Fine 3° QT - Parità 51-51! Si torna sul parquet. Due per Pichi (32-38). Tripla di Trapani (32-41). Risponde da 3 Simonetti (35-41). Due per Trapani (35-43). Altri due per Trapani (35-45). Due per Ani (37-45). Dell’Anna da 3, rimonta la Viola! (40-45). Due per Ani, Avellino costretta al time-out (42-45). Tripla di Soliani (42-48). Zanini allunga (42-48). Due liberi per Stamatis (44-50). Idiaru accorcia, la Viola prova a rientrare nel caos del PalaCalafiore (46-50). Tecnico a Cantone: realizza Dell’Anna (47-50). Donati per il -1 (49-50). D’Offizi fa 1/2 ai liberi (49-51). Dell’Anna dalla lunetta: 2/2 e parità (51-51).

Fine 2° QT - Viola sotto 31-36 Iniziano i secondi 10 di gioco. Tripla da una parte, tripla dall’altra: a Cantone risponde Dell’Anna (23-23). Stamatis dalla lunetta: 2/2 (25-23). Zanini pareggia (25-25). Simonetti ai liberi: 1/2 (26-25). Pichi riporta avanti i verdi (26-27). D’Offizi per l’allungo (26-29). Bangu accorcia (28-29). Jaskus, due punti (28-31). Idiaru per il -1 (30-31). Jaskus aggiunge altri due punti, gara molto combattuta (30-33). Antisportivo a Idiaru, Jaskus trasforma (30-35). Antisportivo a Trapani: Idiaru fa 1/2 (31-35). Cantone in lunetta: 1/2 (31-36). Si va a riposo.