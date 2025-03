Villa San Giovanni, inaugurata la nuova sede di Fdi alla presenza del viceministro Cirielli | FOTO

StrettoWeb

Nel pomeriggio di oggi è stata inaugurata, a Villa San Giovanni, la nuova sede del circolo di Fratelli d’Italia “Area dello Stretto”, in viale Larussa 222. All’evento ha partecipato il Vice Ministro agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, impegnato successivamente in un evento a Reggio Calabria. Nelle scorse settimane si è tenuto il congresso cittadino di Fdi con l’elezione per acclamazione all’unanimità del primo segretario cittadino nella persona di Antonio Messina.

Il coordinatore sarà affiancato da 4 componenti nel direttivo comunale, anche questo eletto all’unanimità tra gli iscritti: Franco Parisi, Rosario Sciarrone, Icilio Fusco e Emilio Borgese, esponenti da tantissimo tempo del partito del premier Meloni.

