Villa San Giovanni, primo congresso cittadino di Fratelli d’Italia: scelto il segretario | NOME

Si è svolto nella giornata di domenica 23 febbraio il primo congresso cittadino di Villa San Giovanni di Fratelli d’Italia, convocato dalla Federazione Provinciale del partito della leader Meloni guidata dal Presidente Provinciale, Dr. Bruno Squillaci. L’evento, che è stato organizzato in sordina e senza i rituali inviti agli organi di stampa ed a tutte le compagini politiche del territorio a causa del grave lutto che ha colpito la famiglia Occhiuto per l’immane tragedia della morte del figlio del senatore Mario Occhiuto, ricordato nel suo intervento di apertura da parte del Presidente Squillaci, ha visto l’elezione per acclamazione all’unanimità del primo segretario cittadino nella persona di Antonio Messina, che sarà affiancato da 4 componenti nel neo direttivo comunale anche questo eletto all’unanimità tra gli iscritti che si sono proposti in tale figura ovvero e gli iscritti Franco Parisi, Rosario Sciarrone, Icilio Fusco e, Emilio Borgese, esponenti da tantissimo tempo del partito della Meloni.

L’intervento di Antonio Messina

Nell’intervento di apertura del presidente Squillaci è stata evidenziata l’importanza della giornata congressuale in un contesto locale di assoluta rilevanza quale ha la città di Villa San Giovanni ,per la posizione strategica di questo territorio nell’ambito dell’area dello Stretto ed in considerazione degli investimenti infrastrutturali che il governo Meloni ha intenzione di realizzare in quest’area, come il Ponte sullo Stretto, e pertanto la necessità di avere un partito organizzato e strutturato con i propri organismi democraticamente eletti e rappresentanti di una base di partito di assoluta qualità, così come ha inteso evidenziare lo stesso Presidente Squillaci.

A seguire gli interventi del candidato alla figura di coordinatore cittadino, Antonio Messina, che ha evidenziato il programma di mandato con la sua figura di transizione sino al consolidamento di FdI nel contesto politico, sociale e cittadino, attraverso una concreta attenzione alle problematiche del territorio che ad oggi presenta delle “questioni” che l’attuale governo cittadino stenta a risolvere o affronta senza una reale visione di Città.

In tal senso, dalle dichiarazioni programmatiche del neo coordinatore cittadino, è apparsa chiara la linea politica di opposizione di FdI, così come da mandato ricevuto dagli elettori nelle elezioni comunali del 2022, verso il governo locale che si è ufficialmente dichiarato contro “il ponte” quale investimento infrastrutturale più importante che il governo Meloni intende realizzare nel nostro territorio. Una posizione decisa all’interno del gruppo dirigente locale di FdI del quale è stato delegato Antonio Messina, nell’ottica comunque di un confronto con l’Amministrazione Comunale pro tempore scevra da preconcetti di sorta qualora si ravvisi possibilità di dialogo sulle problematiche del territorio, fermo restando che le ultime dichiarazioni “no ponte” del governo locale rappresentano un grosso limite rispetto la possibile condivisione di scelte con il partito di FdI.

Il neo segretario ha infine ringraziato ogni singolo iscritto per la fiducia riposta nei propri confronti ed ovviamente tutti gli organi superiori del partito dal Presidente Squillace alla deputazione regionale e nazionale che ha inteso approvare questa scelta in un partito come quello di FdI, dove l’individuazione della classe dirigente segue delle rigidissime regole alle quali il neo coordinatore e l’intero gruppo dirigente si sono sottoposti.

Gli altri interventi

Subito dopo gli interventi di saluto di alcuni esponenti locali del partito di Forza Italia, nelle persone del vice coordinatore vicario Domenico De Marco, che ha portato i saluti del coordinatore Daniele Siclari assente per impegni familiari precedentemente assunti e del partito di Forza Italia, auspicando una sinergia con il neo gruppo dirigente locale di Fdi e del consigliere di Forza Italia di Campo Calabro Rocco Messineo, anch’esso in rappresentanza del partito degli azzurri del comune confinante.

Intervento emozionato ed emozionante del decano del partito Franco Parisi che ha rappresentato in modo chiaro e coinvolgente i valori di destra che si intendono portare avanti con l’avvio di questa nuova fase del partito e della “traghettatrice” Mariella Idotta che ha guidato, nella qualità di referente locale per i rapporti con gli enti locali, il partito in questa anni pre congressuali ai quali tutti i presenti hanno riconosciuto i grandi meriti di mediazione politica e di sintesi delle varie posizioni interne al partito.

Importanti testimonianze di vicinanza ed affetto al circolo villese di FdI sono arrivate dalla classe dirigente del partito presente al congresso, dalla coordinatrice cittadina di Reggio Calabria Prof.ssa Ersilia Cedro, dal capogruppo in consiglio comunale di Fdi Demetrio Marino alla dirigente Giovanna Cusumano, che hanno evidenziato l’importanza della nascita del partito per le vie ufficiali con questa fase congressuale che consentirà il potenziamento dei rapporti politici tra i due comuni legati non solo dalla vicinanza del territorio ma da affinità di percorsi politici di assoluta rilevanza.

Il Presidente Squillaci ha pertanto proceduto al completamento delle operazioni congressuali attraverso l’acclamazione del primo segretario cittadino di Fdi Antonio Messina e del coordinamento cittadino che lo affiancherà nell’attività politica e di rappresentanza del partito in questo suo mandato affinché si consolidi sempre di più la presenza di FdI e dei valori della destra nel contesto cittadino e nell’intera area dello Stretto che vede Villa San Giovanni come punto di riferimento per tutti i territori limitrofi.

