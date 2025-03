Reggio Calabria, il viceministro Cirielli (Fdi) sulle Comunali: “Cannizzaro politico di spessore, il centrodestra unito troverà la soluzione migliore” | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è svolto a Reggio Calabria, all’Auditorium Lucianum, l’evento di Fratelli d’Italia, con il Vice Ministro agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli. All’incontro hanno preso parte il presidente del coordinamento cittadino Ersilia Cedro, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, l’Europarlamentare Denis Nesci ed il Coordinatore regionale Wanda Ferro (entrambi in collegamento remoto). Un incontro aperto alla cittadinanza nel quale si è fatto il punto sulla situazione politica nazionale e locale con il Vice Ministro Cirielli la cui presenza a Reggio Calabria testimonia “l’attenzione che il Governo Meloni e Fratelli d’Italia riservano alla città“.

Cirielli sulle comunali: “troveremo la soluzione migliore”

Il viceministro agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli sulla questione delle elezioni comunali di Reggio Calabria del 2026, ha puntualizzato: “i rapporti con gli altri alleati sono ottimi. A Reggio c’è un politico di spessore come Francesco Cannizzaro e qui Forza Italia ha un risultato eccezionale. Credo che il centrodestra unito troverà la soluzione migliore per dare un governo di livello a questo città”, rimarca. “Domani farò un’audizione in consiglio regionale sul Piano Mattei, vogliamo mettere in campo un qualcosa che dia una spinta economica alla Calabria”, conclude Cirielli.

Cedro: “il centrodestra unito vincerà le elezioni comunali”

Raggiante il presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, Ersilia Cedro: “da qui ai prossimi mesi ci saranno tanti incontri. La questione seminario? E’ normale che ci siano opinioni divergenti nello stesso partito, nessun caso politico con Marino. Comunali? Il dialogo con il centrodestra c’è e ci sarà, uniti si vince”.

Calabrese: “Reggio Calabria merita un cambiamento”

L’assessore regionale Giovanni Calabrese ha affermato: “la città merita un cambiamento. C’è grande interesse del partito verso la Calabria e Reggio. Alle comunali il centrodestra compatto vuole voltare pagina in quanto il centrosinistra ha fallito. Puntiamo al miglior candidato sindaco possibile”, conclude Calabrese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.