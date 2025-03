Serie C: la Casertana vince e va a +9 sul Messina, così i playout non si giocherebbero. Risultati e classifica

StrettoWeb

Si è chiuso il weekend di Serie C, in attesa del match di domani sera Potenza e Altamura. La domenica odierna ha fatto registrare il colpo del Crotone contro la capolista Audace Cerignola, che non sfrutta il “bonus” del riposo forzato dell’Avellino per prendere il largo. Gli irpini restano a -1 e hanno una gara in meno. Altra gara attenzionata, il derby siciliano: il Catania di Toscano sbanca Messina per 0-1. E la vera notizia proviene direttamente dal “Franco Scoglio”. Ad oggi, infatti, i biancoscudati non giocherebbero il playout: sarebbero retrocessi direttamente in Serie D.

La Casertana ha battuto il Sorrento per 4-0 nell’ultimo match di giornata, andando a +9 sul Messina. Il regolamento, com’è noto, prevede che non si disputi lo spareggio se il distacco tra le due contendenti è superiore agli 8 punti. Dunque, se fino a fine stagione non si dovesse ridurre, o dovesse aumentare, per il Messina si aprirebbero le porte della Serie D, sempre ammesso che si possa risolvere una situazione societaria che è destinata comunque a finire malissimo.

Risultati Serie C girone C, 32ª Giornata

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Crotone-Audace Cerignola 2-1

Foggia-Cavese 0-1

Latina-Juventus Under 23 3-2

Picerno-Monopoli 2-2

Ore 17.30

Trapani-Giugliano 1-2

Ore 19.30

ACR Messina-Catania 0-1

Ore 20.30

Casertana-Sorrento 4-0

Lunedì 17 marzo

Ore 20.30

Potenza-Altamura

Riposano: Avellino e Benevento

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 58* Avellino 57** Monopoli 50* Crotone 47* Benevento 45* Catania 43 (-1)* Potenza 41*** Picerno 40* Giugliano 38** Juventus Next Gen 35 Cavese 35* Altamura 34** Trapani 32** Sorrento 31** Foggia 30* Latina 27** Casertana 22** ACR Messina 13 (-4)* Turris escluso Taranto escluso



*1 partita in meno

** 2 partite in meno

*** 3 partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C (33ª giornata)

Sabato 22 marzo

Ore 15.00

Cavese-Trapani

Sorrento-Latina

Ore 17.30

Juventus U23-Foggia

Domenica 23 marzo

Ore 12.30

Catania – Crotone

Ore 15.00

Giuliano – Acr Messina

Monopoli-Casertana

Ore 20.30

Avellino – Potenza

Benevento – Picerno

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.