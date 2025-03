Serie C: che entusiasmo a Crotone, batte in casa la capolista Audace Cerignola | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Crotone vola. Allo stadio Ezio Scida, la squadra di mister Longo riesce ad ottenere i tre punti contro la capolista nella 32ª giornata del Girone C di Serie C, Audace Cerignola con una vittoria per 2-1. In casa calabrese, l’obiettivo è quello di risalire il più possibile la classifica per cercare di conquistare la posizione migliore in ottica playoff. Gli ospiti puntano alla promozione diretta ma oggi è stata un’importante battuta d’arresto in casa di una squadra che ha dimostrato compattezza e gioco.

La partita

Lo scontro tra Crotone ed Audace Cerignola è partito in sordina con le due squadra che hanno giocato molto a centrocampo a ritmi bassi. Rompe gli equilibri il Crotone, al 41′, con Vitale che sblocca il match con un tiro al volo su assist di Cargnelutti. Nella ripresa, i pugliesi tentano di reagire per recuperare lo svantaggio ed ottengono il pari al 58′ con Salvemini. Il Crotone riparte a testa bassa e segna il nuovo vantaggio al 65′ ripassa con Ricci, entrato da pochi minuti. Al 78′ la capolista rimane in 10 per l’espulsione di Tascone. Dopo 5 minuti di repcupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati Serie C girone C, 32ª Giornata

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Crotone-Audace Cerignola 2-1

Foggia-Cavese 0-1

Latina-Juventus Under 23 3-2

Picerno-Monopoli 2-2

Ore 17.30

Trapani-Giugliano

Ore 19.30

ACR Messina-Catania

Ore 20.30

Casertana-Sorrento

Potenza-Altamura

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 58* Avellino 57** Monopoli 50* Crotone 47* Benevento 45* Potenza 41*** Catania 40 (-1)** Picerno 40* Giugliano 35*** Juventus Next Gen 35 Cavese 35* Altamura 34** Trapani 32*** Sorrento 31*** Foggia 30* Latina 27** Casertana 19*** ACR Messina 13 (-4)** Turris escluso Taranto escluso



*1 partita in meno

** 2 partite in meno

*** 3 partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C (33ª giornata)

Sabato 22 marzo

Ore 15.00

Cavese-Trapani

Sorrento-Latina

Ore 17.30

Juventus U23-Foggia

Domenica 23 marzo

Ore 12.30

Catania – Crotone

Ore 15.00

Giuliano – Acr Messina

Monopoli-Casertana

Ore 20.30

Avellino – Potenza

Benevento – Picerno

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.