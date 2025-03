Risultati Serie C: l’Avellino torna primo, bene Catania e Crotone | CLASSIFICA

StrettoWeb

E’ stata una 34ª Giornata di Serie C del Girone C estremamente spettacolare. Nel posticipo che si è concluso qualche minuto fa, l’Avellino vince il derby campano contro il Benevento e ritorna al primo posto superando l’Audace Cerignola. Va forte il Crotone, che ha nel mirino il terzo posto del Monopoli, ed il Catania che ha sbancato nettamente Trapani. La squadra del presidente Antonini ha esonerato l’ennesimo allenatore in questa stagione, facendo ritornare in panchina l’ex Reggina Aronica.

Nella zona salvezza è saltato tutto con l’estromissione di Taranto e Turris. Per l’Acr Messina la salvezza diretta è praticamente andata, i punti dal Latina sono nove, con tre gare da giocare. L’unica speranza per la squadra dello Stretto è il play out con la Casertana.

Risultati 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura 3-1

Crotone-Latina 4-0

Ore 17:30

Casertana-Foggia 4-0

Picerno-Sorrento 2-0

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli 1-0

Trapani-Catania 0-3

Ore 17:30

Potenza-Giugliano 4-4

Avellino-Benevento 2-1

Classifica Serie C Girone C

Avellino 63* Audace Cerignola 61* Monopoli 53 Crotone 51 Benevento 46 Potenza 45* Catania 44 Picerno 44 Giugliano 39* Cavese 38* Juventus U23 38 Altamura 34* Trapani 32** Sorrento 32* Foggia 30 Latina 28* Casertana 25* ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Riposano: Juventus U23 e Cavese

Programma 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno

Juventus U23-Crotone

Latina-Trapani

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Cavese-Audace Cerignola

Monopoli-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina

Ore 20:30

Catania-Avellino

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano-Casertana

