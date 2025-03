Trapani, Antonini furioso: “esonerato Torrente”

StrettoWeb

Vincenzo Torrente non è più l’allenatore del Trapani. Lo ha comunicato il presidente Valerio Antonini al termine della sconfitta interna con il Catania, la sesta consecutiva. “Si procederà con l’esonero di Vincenzo Torrente perché nonostante le sconfitte non ha voluto presentare le dimissioni. A partire da domani, la guida tecnica della squadra sarà affidata, nuovamente, a Salvatore Aronica”.

L’ex Reggina Aronica aveva già guidato i siciliani nella prima parte di stagione e poi era stato sostituito. Insomma, è una stagione maledetta per il Trapani che non riesce a trovare un equilibrio con i play off che sono praticamente svaniti.

