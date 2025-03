Serie C: notte fonda per il Trapani, nel derby siciliano fa festa il Catania | CLASSIFICA

StrettoWeb

E’ notte fonda per il Trapani. Nella 34ª Giornata di Serie C del Girone C, la squadra di Torrente ottiene la sesta sconfitta consecutiva, nel derby contro il Catania con un netto 0-3, e si allontana praticamente definitivamente dalla zona play off. L’ingaggio di Kragl, grande protagonista del campionato dello scorso anno, si pensava potesse dare la scossa al Trapani ma cosi non è stato. Il Catania, invece, ottiene tre punti fondamentali per la classifica. La squadra di Toscano punta alla migliore posizione possibile in classifica per poter giocare con qualche vantaggio gli spareggi per andare in Serie B.

La partita

La partita tra Trapani e Catania si apre con un’occasione per gli ospiti che non riescono a concretizzare. Il gioco va avanti senza particolari sussulti per una match estremamente equilibrato. Parità che svanisce al 40′ con uno straordinario goal di Anastasio per la squadra di Toscano. I padroni di casa sono intontiti e dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio del Catania con Lunetta. Al 57′ Montalto sbaglia una rete già fatta. Il Trapani ci prova ma in maniera confusionaria ed i tifosi sugli spalti sono spazientiti. Nel finale arriva il tris del Catania. Passaggio filtrante di De Paoli e rete di Frisenna.

Risultati 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura 3-1

Crotone-Latina 4-0

Ore 17:30

Casertana-Foggia 4-0

Picerno-Sorrento 2-0

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli 1-0

Trapani-Catania 0-3

Ore 17:30

Potenza-Giuliano

Avellino-Benevento

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 61* Avellino 60* Monopoli 53 Crotone 51 Benevento 46* Potenza 44** Catania 44 Picerno 44 Giugliano 38** Cavese 38* Juventus U23 38 Altamura 34* Trapani 32** Sorrento 32* Foggia 30 Latina 28* Casertana 25* ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Riposano: Juventus U23 e Cavese

Programma 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno

Juventus U23-Crotone

Latina-Trapani

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Cavese-Audace Cerignola

Monopoli-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina

Ore 20:30

Catania-Avellino

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano-Casertana

