Serie C, la corsa salvezza del girone C: per il Messina resta tutto in salita. Gli scenari e il calendario

Ancora qualche giornata e la stagione regolare in Serie C volgerà al termine. Quattro giornate al termine anche nel girone C, seppur per qualcuna le gare siano di meno, considerando i riposi forzati legati alle esclusioni di Taranto e Turris. Sul fronte salvezza è saltato tutto, dal momento che due retrocessioni sono già automatiche, appunto quelle delle due squadre escluse. Si giocherebbe, forse, soltanto un playout, ad oggi tra Messina e Casertana, ma soltanto se la distanza rimanesse di 8 punti o meno. Com’è noto, nonché spiegato più volte, se le lunghezze dovessero essere più di 8, il pareggio non si disputerebbe.

Al momento i punti di distacco sono 6, ma è da ricordare che il Messina ha una gara in più: giocherà tre partite, mentre Latina e Casertana – le altre squadre coinvolte – ne hanno quattro. In caso di vittoria quando i biancoscudati riposeranno – weekend del 12-13 aprile – si potrebbe andare a un potenziale +9, vanificando così le ultime due vittorie della squadra di Banchieri.

Di certo, anche se in pochi ormai ci pensano, la salvezza diretta è praticamente andata, per la squadra dello Stretto. I punti dal Latina sono nove, con tre gare da giocare, ma il Messina ha gli scontri diretti a favore – rispetto ai laziali – e quindi la salvezza diretta non è ancora matematicamente sfumata. Arriverà, molto probabilmente, nella prossima giornata. E’ chiaro che la compagine siciliana guardi solo ed esclusivamente al playout, nella speranza che non arrivino altre penalità e con l’obiettivo di vincerle tutte, sperando in passi falsi delle concorrenti.

Non è ancora certa l’eventuale avversaria agli spareggi, per il Messina. Non è detto sia la Casertana, considerando che ha rosicchiato tre punti al Latina e ad oggi è sole tre lunghezze. A prescindere dall’avversario, in ogni caso, il Messina deve fare in modo che la distanza rimanga inferiore agli 8 punti. Di seguito i calendari delle tre squadre coinvolte.

Calendario ACR Messina

6 aprile: Sorrento-Messina

19 aprile: Foggia-Messina

26 aprile: Messina-Juventus U23

Calendario Casertana

7 aprile: Giugliano-Casertana

13 aprile: Potenza-Casertana

19 aprile: Casertana-Crotone

26 aprile: Trapani-Casertana

Calendario Latina

5 aprile: Latina-Trapani

12 aprile: Picerno-Latina

19 aprile: Latina-Potenza

26 aprile: Cerignola-Latina

Classifica Serie C Girone C

Avellino 60** Audace Cerignola 58** Monopoli 53* Crotone 51 Benevento 46* Potenza 44** Catania 44* Picerno 44 Giugliano 38** Cavese 38* Juventus U23 38 Altamura 34* Trapani 32** Sorrento 32* Foggia 30 Latina 28* Casertana 25* ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

