Reggina, un’altra vittoria: grande reazione e rimonta su una bella Vibonese, al Granillo è 2-1

StrettoWeb

La Reggina vince ancora, aumentando la bella striscia positiva, ma di nuovo non senza difficoltà, con un gran primo tempo e una bella reazione, ma anche con una ripresa faticosa e con un finale in sofferenza, dopo ben sette minuti di recupero. Successo per 2-1 contro una bella Vibonese, coraggiosa e organizzata, ma anche troppo ingenua e distratta immediatamente dopo il gol del vantaggio. Per la Reggina i punti di distacco dal Siracusa rimangono 4, per via del successo aretuseo a Licata a dieci dalla fine.

La partita

La partita, contrassegnata da una settimana di polemiche per via dell’annuncio della “Giornata Amaranto” – poi annullata in seguito alle proteste degli abbonati ma riproposta per l’ultimo turno – inizia con qualche minuto di ritardo. Trocini, non presente in panchina perché squalificato, schiera dal primo minuto Barranco e De Felice insieme, con Ragusa e Renelus in panchina. All’ultimo momento, Capomaggio sostituisce Adejo, che va out, neanche in panchina.

La contesa è bella, vivace, sin dall’avvio. La Vibonese non butta quasi mai la palla, attacca e non ha paura di scoprirsi, ma lascia ovviamente ampie praterie alla Reggina, che parte fortissimo e segna pure, con De Felice, che però è in fuorigioco. Altre due chance sono con Grillo e sempre con De Felice, ma il portiere si supera. Non si supera invece Lagonigro, che subisce il gol alla prima vera occasione della Vibonese. Difesa amaranto scoperta e scollata, azione rapida e in verticale dei rossoblu, con Terranova che dal limite trova un gran gol. Non c’è però neanche il tempo di festeggiare, per i rossoblu, che Barillà e compagni trovano il pari (in meno di un minuto) e poi il vantaggio. Succede tutto in pochi minuti: grande reazione della Reggina, che con i suoi attaccanti – De Felice prima e Barranco poi – segna due gol di testa e la ribalta. Schiacciata del primo e incornata del secondo: è 2-1 ancora prima della mezz’ora. Nella seconda parte di primo tempo, la Reggina gestisce mentre la Vibonese non disdegna il palleggio, ma fino all’intervallo il risultato non cambia più.

Parte forte, nella ripresa, la Vibonese, che nel primo minuto va subito vicina al pari: attento Lagonigro, che respinge in corner. La spinta però non si ferma e continua: la squadra rossoblu palleggia, con personalità e senza paura, riuscendo a superare il primo pressing e trovandosi poi facilmente dalle parti della difesa ospite. Reggina che invece appare sulle gambe: indietreggia il baricentro e non riesce a salire con continuità, spesso schiacciata. Con il passare dei minuti, anche per via di qualche cambio conservativo da parte di Trocini, si spegne la spinta forsennata degli ospiti, permettendo alla Reggina di gestire con più tranquillità il vantaggio, pur senza creare pericoli che possano chiudere la partita. La Vibonese, che ha meno spazi rispetto a prima, continua tuttavia ad offendere alla ricerca del pari. Sono tantissimi, nell’ultima fase, i corner battuti dai rossoblu. All’85’, rischio in area, con un contatto con Lagonigro che per poco non porta al penalty. L’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il finale è “in the box”, ma il punteggio non cambia: è 2-1 finale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.